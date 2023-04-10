Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Hasan Ufuk Çakır'ın hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler CHP Mersin İl teşkilatında huzursuzluk yaratırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.



Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi’nin 'CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı' başlıklı haberini yayından kaldırdığı görüldü.