CHP'nin Yeni Ankara İl Başkanı Belli Oldu! Boş Kalan Kongreden Genel Merkez'in Adayı Birinci Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Kongresi'nde sonuç belli oldu. İki aday arasında gerçekleşen seçim yarışını 340 oyla Ümit Erkol kazandı.

CHP'nin Yeni Ankara İl Başkanı Belli Oldu! Boş Kalan Kongreden Genel Merkez'in Adayı Birinci Çıktı
Son Güncelleme:

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi’nde iki aday yarıştı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın karış karşıya geldiği kongre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreden Genel Merkez'in adayı birinci çıktı.

CHP'nin Yeni Ankara İl Başkanı Belli Oldu

İl kongresine, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Hasan Balta, Özgür Erdem İncesu ve birçok eski milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Yapılan oylama sonucunda Ümit Erkol 340, Sercan Çığgın ise 241 oy aldı. Böylelikle kongreden Genel Merkez ekibi zaferle çıkmış oldu.

CHP Ankara İl Kongresi'nde Salon Boş KaldıCHP Ankara İl Kongresi'nde Salon Boş KaldıSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# chp # ankara
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Öne Çıkanlar Naci Görür: "Dünyanın En Şiddetli Depremi Anadolu'da Oldu!" Naci Görür: "Dünyanın En Şiddetli Depremi Anadolu'da Oldu!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti