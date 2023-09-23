CHP'nin Yeni Ankara İl Başkanı Belli Oldu! Boş Kalan Kongreden Genel Merkez'in Adayı Birinci Çıktı

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi’nde iki aday yarıştı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın karış karşıya geldiği kongre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreden Genel Merkez'in adayı birinci çıktı.

CHP'nin Yeni Ankara İl Başkanı Belli Oldu

İl kongresine, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Hasan Balta, Özgür Erdem İncesu ve birçok eski milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Yapılan oylama sonucunda Ümit Erkol 340, Sercan Çığgın ise 241 oy aldı. Böylelikle kongreden Genel Merkez ekibi zaferle çıkmış oldu.