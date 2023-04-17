CHP'ye yakın anketçiden çarpıcı açıklama: "CHP kampanyasında yabancı bir el var"

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'nin seçim kampanyasıyla ilgili yabancı bir ele işaret etti. Sencar, “Burada yabancı bir el var. Profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum” dedi.

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CHP’ye yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında, siyasi partilerin seçim kampanyalarını değerlendirdi.

CHP’nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını hatırlatan Sencar, CHP'nin bugünkü seçim kampanyasıyla ilgili de "yabancı bir ele" işaret etti. Sencar, yabancı elin kim olduğunu bilmediğini ancak profesyonel bir el olduğunu belirtti.

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