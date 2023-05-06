"Çiftçiyi, esnafı yeniden ayağa kaldırmak için yetki istiyoruz" Vatan Partisi seçim çalışmaları

Malatya’da Vatan Partisi Milletvekili adayları seçim çalışmaları için köyleri geziyor…Malatya 2. sıra milletvekili adayı Adnan Türkkan ve beraberindeki heyet üreticinin kapısını çaldı.



Doğanşehir ilçesinin Günedoğru köyüne giden parti heyeti tütün üreticilerini dinledi.

Tütün üreticileri yeni kurulan kooperatifleşme sisteminin sorun olduğunu, yerli tütüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi heyeti ilçe merkezinde kurulan konteyner çarşıda esnafı da ziyaret etti.

Depremden etkilenen bölgelerde çalışma yürütülüyor. Kahramanmaraşlı seçmen sistem partilerinin vaat ettiği sadaka değil Vatan Partisinin programı olan üretimi istiyor .

Vatan Partisi Kahramanmaraş 1.sıra adayı Osman Yılmaz ve beraberindekiler bölgenin yeniden canlanması için gün boyu vatandaş ile bir araya geldi.

İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Kemaliye Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ziyaret edildi:

- Gücümüz var bizim.

Milletvekili adayı Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, Okan Özkan, Kemaliyeli adaylar Mehmet Moldibi ve Cemal Akyıldız ziyarete katıldı. Adaylar Gladyonun PKK eliyle düzenlediği Başbağlar Katliamı sonucu hayatı kaybedenlerin davasının takipçisi olduklarını söyledi:

- Bize yetki verin davayı takip edelim.



Vatan Partisi adayları gidilmedik nokta bırakmıyor. Sivas'a 173 kilometre uzaklıktaki Divriği ilçesi de çalışma noktalarından oldu:

- Vatan Partisi gelecek çarşılar canlanacak.

Sivas milletvekili adayları Metin Çeken, Zeynel Sarpdağ ve Abbas Aslandoğan kötü giden ekonomiden yakınan vatandaşlara üretim devrimini anlattı:

- Programında üretim devrimi olmayan bir parti size iş veriyorum diye bir vaat veriyorsa bile boştur. Bu partinin programında üretim devrimi var.

Denizli'de adaylar çocuğu uyuşturucu batağındaki bir anneyi ziyaret etti, derdine ortak oldu.



Anne Feyza Ç.'ye Vatan Partisi’nin politikaları anlatıldı.

Vatan Partisi İzmir milletvekili adaylarının çalışma adresi Kiraz ilçesi oldu. Kirazlı Eczacı Meltem Ayvalı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Çalışmada birçok esnaf ve üreticiden Vatan Partisi’ne oy desteği geldi.

Vatan partisi Zonguldak Milletvekili adayları da maden işçilerine seslendi.

Maden ocağı girişinde bildiri dağıtıldı, işçilerle sohbet edildi. Vatan Partisi birinci sıra adayı Savaş Oruç, partisinin vaatlerin açıkladı.