Çıkış Yolu Özel - Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türkiye'nin rotasını çiziyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in açıklamalarının satır başları şöyle:

- Büyük zorluklar var. Her gün pazara çarşıya giderken, evimizde mutfağımızda o zorlukları yaşıyoruz. Ekonomik olarak ifade edersek 500 Milyar Dolar borcu var, Türkiye’nin.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) partisinin sorunlara çözümünü anlatıyor



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/hjXqPTHyYc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Yaşanan zorlukların Vatan Partisi ile aşılabileceğine vurgu yapan Perinçek "Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/04mrJOq2Ia — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"BU SEÇİM TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/3IVbaleYEv — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Doğu Perinçek, seçimlerde Vatan Partisi'nin rolüne ilişkin "Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/dvVEmTLQ6W — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"HDP'YE YAPILAN 540 MİLYON TL SEÇİM YARDIMINI ÖDEMEZDİK"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/gUEpXxr55g — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Doğu Perinçek, parti olarak ekonomik açıdan atacakları adımlara ilişkin "300 - 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 300 - 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/DSLy32jXE3 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

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