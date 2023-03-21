Çıkış Yolu Özel - Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türkiye'nin rotasını çiziyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in açıklamalarının satır başları şöyle:

- Büyük zorluklar var. Her gün pazara çarşıya giderken, evimizde mutfağımızda o zorlukları yaşıyoruz. Ekonomik olarak ifade edersek 500 Milyar Dolar borcu var, Türkiye’nin.

Yaşanan zorlukların Vatan Partisi ile aşılabileceğine vurgu yapan Perinçek "Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir." dedi.

"BU SEÇİM TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime dair yaptığı değerlendirmede  şu ifadeleri kullandı:

- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.

Doğu Perinçek, seçimlerde Vatan Partisi'nin rolüne ilişkin "Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi" dedi.

"HDP'YE YAPILAN 540 MİLYON TL SEÇİM YARDIMINI ÖDEMEZDİK"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.

Doğu Perinçek, parti olarak ekonomik açıdan atacakları adımlara ilişkin "300 - 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

# vatan partisi # Doğu Perinçek
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