Çin, Körfez ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yapacak

Çin Dışişleri Vang Yi, ülkesinin, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran'ın Orta Doğu'da Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri hedef almasıyla tırmanan gerilimde, Körfez ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Çin, Körfez ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yapacak
Yayınlanma:

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanı Vang, dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Vang, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmesinde, Çin'in tırmanan gerilimde barışa yönelik yapıcı rol oynamayı istediğini, bu doğrultuda Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni arabuluculuk için bölgeye yollayacağını belirtti.

Çin'in Batı Asya'da yayılan çatışmanın Körfez ülkelerini etkilediğini görmeyi istemediğini ifade eden Vang, her ne gerekçeyle olursa olsun ayrım gözetmeyen güç kullanımının kabul edilemeyeceğini, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere her türlü saldırının kınanması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Suudi Arabistan'ın itidalli davranması ve barışçı araçlara bağlı kalmasını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Bölge ülkeleri arasında uzlaşma zor elde edildi, bu yüzden değer vermek ve ilerletmek gerekiyor." dedi.

Vang, tüm taraflara, askeri eylemlere son verme, en kısa sürede diyaloğa ve müzakereye dönerek gerilimin daha fazla yükselmesini önleme çağrısı yaptıklarını kaydetti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN TAVRINI VE BARIŞ ÇABALARINI TAKDİR ETTİ

Çinli Bakan, BEA Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmesinde de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın yayılmasının kimsenin menfaatine olmadığını, bölge halkının bundan acı çekeceğini belirterek, "sivillerin savaşta korunması" kırmızı çizgisinin aşılmaması, enerji, ekonomik ve halkın geçimi ile ilgili, askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve gemi taşımacılığı hatlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

BAE'nin çatışma öncesinde barış için çaba sarf ettiğini, yakın zaman önce düzenlenen Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında da mevcut krizin aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna vurgu yapıldığına dikkati çeken Vang, Çin'in bu çabaları takdir ettiğini vurguladı.

Vang, Al Nahyan'a da Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni ülkeler arasında arabuluculuk yapmak ve barış ve istikrar ortamına geri dönülmesini teşvik etmek üzere bölgeye yollayacağını söyledi.

ÇİN'İN İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ ARABULUCULUĞU

Çin, daha önce İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecinde arabulucuk yapmıştı. İki ülke, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

İki ülke, uzlaşmanın ardından 2016 yılında karşılıklı kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açarak yeni büyükelçiler atamış ve dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın resmi ziyaret davetini kabul etmiş ancak helikopter kazasında hayatını kaybettiği için ziyaret gerçekleşmemişti.

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildiAdana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildiGündem
Öğrencisi tarafından katledilmişti: Fatma Nur Çelik'in adı görev yaptığı okulda yaşatılacakÖğrencisi tarafından katledilmişti: Fatma Nur Çelik'in adı görev yaptığı okulda yaşatılacakYurt
750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? İşte en yüksek faizi veren bankalar750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? İşte en yüksek faizi veren bankalarEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

çin iran Arabuluculuk
Günün Manşetleri
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı
İran: ''Türkiye topraklarına füze atmadık''
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon
Taralı alan ihlaline ceza yağdı
"ABD İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir"
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?