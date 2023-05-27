CKD Genel Başkanı Tülin Oygür: "Amerikan yalanları kadınlara sökmez"

CKD’den yapılan açıklamada “Amerikan yalanları kadınlara sökmez. Kadınlar üzerinden yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz” denildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Millet İttifakı partilerinin ve bazı kadın örgütlerinin, kadınlar üzerinden korku iklimi yaratarak yürüttüğü seçim kampanyasına tepki gösterdi.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, “Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığını alabilmek için kadınlarımız üzerinden akla zarar yalan kampanyalarına başladı.” ifadelerini kullandı.

- Şeriat geliyor, nefessiz kalacağız’ gibi korkuları salmaya ve yaymaya çalışanlar, bizim çok iyi bildiğimiz, kadın mücadelesinde sürekli karşı karşıya geldiğimiz, Batı emperyalizminin güdümünde, kadına ve erkeğe düşman, devlete düşman, aile kavramına düşman, LGBT’yi dayatmaktan başka işi olmayan, milli kültürümüzü, milli birliğimizi hedef alan malum yapılardır. Batı kaynaklı fonlarla satın alınmış bu yapıların düştükleri çukurdan, milletimizin aklıyla alay etmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Prof. Dr. Oygür, seçimde, batının fonladığı yalan kampanyalarına karşı Cumhuriyet Kadınlarına büyük iş düştüğünü belirtti.

- Türkiye’nin önünde büyük bir yol ayrımı bulunmaktadır. Kadınlarımız 28 Mayıs seçiminde yapacakları oy tercihiyle Türkiye’nin yolunu bulmasında belirleyici olacaktır. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir kadınımız emperyalist Amerika’nın yalanlarına teslim olmayacak, Amerika’nın iktidar planlarında rol almayacaktır. Seçimler ve sonuçları hem Amerika’ya hem de içimizdeki Amerikancılara yeni derslerle dolu olacaktır. Türk kadınının başı dik, eğitimli, erdemli, erkekle eşit ve omuz omuza, üretim hayatının içinde, ülkesinin hizmetinde, vatanı, milleti ve emperyalizme karşı onurlu duruşuyla geleceğe ilerleyen yürüyüşü kararlılıkla sürecektir.