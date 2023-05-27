CKD Genel Başkanı Tülin Oygür: "Amerikan yalanları kadınlara sökmez"

Kendilerini sol ve feminist olarak tanımlayan kadın örgütlerinin, “Erdoğan kazanırsa nefessiz kalırız” şeklinde yürüttükleri algı çalışmalarına, Cumhuriyet Kadınları Derneği tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

CKD’den yapılan açıklamada “Amerikan yalanları kadınlara sökmez. Kadınlar üzerinden yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz” denildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Millet İttifakı partilerinin ve bazı kadın örgütlerinin, kadınlar üzerinden korku iklimi yaratarak yürüttüğü seçim kampanyasına tepki gösterdi.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, “Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığını alabilmek için kadınlarımız üzerinden akla zarar yalan kampanyalarına başladı.” ifadelerini kullandı.

- Şeriat geliyor, nefessiz kalacağız’ gibi korkuları salmaya ve yaymaya çalışanlar, bizim çok iyi bildiğimiz, kadın mücadelesinde sürekli karşı karşıya geldiğimiz, Batı emperyalizminin güdümünde, kadına ve erkeğe düşman, devlete düşman, aile kavramına düşman, LGBT’yi dayatmaktan başka işi olmayan, milli kültürümüzü, milli birliğimizi hedef alan malum yapılardır. Batı kaynaklı fonlarla satın alınmış bu yapıların düştükleri çukurdan, milletimizin aklıyla alay etmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Prof. Dr. Oygür, seçimde, batının fonladığı yalan kampanyalarına karşı Cumhuriyet Kadınlarına büyük iş düştüğünü belirtti.

- Türkiye’nin önünde büyük bir yol ayrımı bulunmaktadır. Kadınlarımız 28 Mayıs seçiminde yapacakları oy tercihiyle Türkiye’nin yolunu bulmasında belirleyici olacaktır. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir kadınımız emperyalist Amerika’nın yalanlarına teslim olmayacak, Amerika’nın iktidar planlarında rol almayacaktır. Seçimler ve sonuçları hem Amerika’ya hem de içimizdeki Amerikancılara yeni derslerle dolu olacaktır. Türk kadınının başı dik, eğitimli, erdemli, erkekle eşit ve omuz omuza, üretim hayatının içinde, ülkesinin hizmetinde, vatanı, milleti ve emperyalizme karşı onurlu duruşuyla geleceğe ilerleyen yürüyüşü kararlılıkla sürecektir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tülin oygür # Cumhuriyet Kadınları Derneği # feminist # seçim 2023 # abd

Benzer Videolar

"Seçim gecesi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor" "Seçim gecesi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor"
Sığınmacı Komisyonu kuruluyor! Sığınmacı Komisyonu kuruluyor!
CHP'den HDP'ye kayyum mesajı CHP'den HDP'ye kayyum mesajı
Erdoğan düşmanlığının kilitlendiği hapishane Erdoğan düşmanlığının kilitlendiği hapishane
Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler
CHP'li Erkek'ten parlementer sistem itirafı CHP'li Erkek'ten parlementer sistem itirafı
Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek
Lavrion Kampı'ndan talimat Lavrion Kampı'ndan talimat
Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı
4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor! 4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor!
Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Meteoroloji 8 şehri uyardı!
4 Engin Ardıç kimdir?
5 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim