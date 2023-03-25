Çocukları kaçırılan aileler CHP - HDP görüşmesini böyle kınadı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1299'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler adına gazetecilere açıklama yapan baba Süleyman Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ramazan ayına rağmen evlat nöbetlerinin kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aydın, "Diyarbakır anne ve babaları olarak evlatlarımızı istiyoruz. Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP'dir. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Kesinlikle buradan kalkmayacağız. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne anne ve babalar olarak çok kez seslendik maalesef bir gün ziyaretimize gelmediler, acımızı paylaşmadılar." diyen Aydın, şunları kaydetti: