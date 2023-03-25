Çok sayıda isim Perinçek'e imza için görev çağrısı yaptı

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza sürecine toplumun geniş kesiminden destek geliyor. Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, herkesi imza vermeye davet etti.



Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de Perinçek'in siyaset bilimine katkı verdiğini kaydetti.



Hatay Samandağ Ziraat Odası başkanı Selim Kamacı da Perinçek'in Türkiye için çok önemli bir siyasi kişilik olduğunu ifade etti.



Bir imza çağrısı da Gazeteci Cevat Gök'ten geldi.



15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç da Perinçek için imza çağrısı yaptı.



Hukukçu Avukat Mustafa Kemal Çiçek vatandaşların seferber olması gerektiğini vurguladı.