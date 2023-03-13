Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezi önünde açıklamalar yaptı. Çelik, Cumhur İttifakı’nın genişlemesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

“HÜDAPAR’A DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ”

Çelik 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDAPAR’a teşekkür etti. Yeniden Refah Partisi’ne bir davetin olduğunu hatırlatan Çelik şu ifadeleri kullandı:

- HÜDA PAR'a destekleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde bir davet söz konusu oldu, onlarla değerlendireceklerini ilettiler, bu hafta içerisinde dönüş yapacaklar.

“PKK’NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYEN BİR PARTİNİN DESTEĞİ SÖZ KONUSU”

Çelik, Altılı Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına HDP’nin destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

- Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemeyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu, buna laf edemeyenler Cumhur İttifakı ile uğraşıyorlar. Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir.

“PRENSİPLERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Çelik, seçimlere girerken, prensiplerini açıklayacaklarını belirterek şöyle konuştu: