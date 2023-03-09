Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor

Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Seçime sayılı günler kala, Altılı Masa'da yaşanan krizler gündeme gelmişti. Altılı Masa'da krizler devam ederken Cumhur İttifakı'nda da hareketlilik var. Sabah Yazarı Mahmut Övür, bügünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'na iki yeni partinin katılacağını söyledi.

ANAVATAN PARTİSİ VE DEMOKRATİK SOL PARTİ CUMHUR İTTİFAKINA KATILIYOR

Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını belirtti. Mahmut Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde: