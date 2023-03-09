Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor
Türkiye seçim sürecine girdi. AK Parti ve MHP'nin ana bileşenini oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda da hareketlilik yaşanıyor. İki partinin Cumhur İttifakı'na katılacağı belirtildi. İşte o partiler...
Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Seçime sayılı günler kala, Altılı Masa'da yaşanan krizler gündeme gelmişti. Altılı Masa'da krizler devam ederken Cumhur İttifakı'nda da hareketlilik var. Sabah Yazarı Mahmut Övür, bügünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'na iki yeni partinin katılacağını söyledi.
ANAVATAN PARTİSİ VE DEMOKRATİK SOL PARTİ CUMHUR İTTİFAKINA KATILIYOR
Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını belirtti. Mahmut Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
- Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor.
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