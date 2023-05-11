Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki Muharrem İnce'ye yurt dışı ve gümrük kapılarında verilen oylar ne olacak? 14 Mayıs'taki seçimde kullanılacak oy pusulalarında Muharrem İnce yer alacak mı, verilen oylar geçerli sayılacak mı? İşte merak edilenler ve yanıtları...