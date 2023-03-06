Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Altılı Masa'nın İmamoğlu ve Yavaş formülüne yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Millet İttifakı'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini önermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez, Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 6, 2023