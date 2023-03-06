Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan'dan "güçlü yardımcı" açıklaması

Ankara’da siyasette hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ogan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makamın olmadığını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ogan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur” dedi.

Ayhan Ogan, seçilmiş Cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Ogan, “Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da bir açıklama geldi. Uçum, "Anayasa'ya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez" diyerek Anayasa'nın 127'nci maddesinin beşinci fıkrasına atıfta bulundu. Uçum, aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem belediye başkanı olmasının Anayasa'nın açık ihlali olduğunu vurguladı. "Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

# cumhurbaşkanlığı # ekrem imamoğlu # Mansur Yavaş

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