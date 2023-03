Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AK Parti'den Altılı Masa kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

- Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir an önce bu enkazı kaldırırız ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi, bize 1 yıl müsaade edin, biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp, bir taraftan da konutları Van'da olduğu gibi Bingöl'de olduğu gibi, Malatya'da olduğu gibi, Elazığ'da olduğu gibi, Antalya'da, Manavgat'ta bütün buralarda olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi, aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip toparlayıp şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan zemin etütlerini şu anda yapıyoruz. Bu zemin etütlerinin akabinde de 'Nerede, neyi yapacağız?' Çünkü hedefimiz yani zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum.