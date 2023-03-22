Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. Şimdi masanın altından üstüne çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak.

- (Deprem soruşturmaları) Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok

- (Üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara) Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor.

- Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir

(Altılı masa) Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar.

- (Altılı masa) Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar.

- (HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi) HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı.

- HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün

- Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar

- Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok.

- Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık.

- Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız. Yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyoruz.

- (Kabinedeki) Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

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