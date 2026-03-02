Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü

Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

cumhurbaşkanı erdoğan
Günün Manşetleri
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’