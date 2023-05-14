Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Beştepe'ye geçti. Önceki seçimleri İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken saatlerde Ankara'ya gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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