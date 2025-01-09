Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli, saat 16.30'da bir araya gelecek.

Erdoğan ve Bahçeli, yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile ilgili adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlardaki son durum ele alınacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, Meclis gündemi ile ilgili de fikir alışverişinde de bulunması bekleniyor.

