Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emekliye zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Mayıs'ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Bayburtluları selamlayarak başlayan Erdoğan, meydandaki yoğunluğa işaret ederek, 28 Mayıs'taki seçimde alınan neticenin Bayburt'ta kendini gösterdiğini söyledi.

Kendisini coşkuyla karşılayan Bayburtlulara teşekkür eden Erdoğan, "Yiğitler, kahramanlar otağı, şehitler, evliyalar toprağı, bahçesiyle bağıyla, ırmağıyla dağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice Hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u, vefasında, sevdasında, davasında zirvelerin şehri Bayburt'u, bugün bir kez daha aşkla, şükranla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Bayburt türküsündeki, "Yoktur bu dünyada yarin emsali" dizesini okuyan Erdoğan, "Benim Bayburtlu kardeşlerimin de cihanda emsali yoktur. Vefakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Adam tanımada Bayburtlunun emsali bulunmaz." dedi.

Bayburt'un, dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla kendisine destek veren Bayburt'un, iki hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükselttiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "28 Mayıs'ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"YİNE REKOR BİR DESTEK BEKLİYORUM"

"Dik dur eğilme Bayburt seninle" sloganları üzerine Erdoğan, Bayburt'un, gösterdiği bu teveccühle sadece kendisine değil, Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktığını söyledi.

Bayburtluların "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz de varız." dediğini dile getiren Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun diyorum. Rabb'im yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden, şöyle tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum." diye konuştu.

"Gelecek seçimlerde milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor muyuz?" sorularına alandakilerin verdiği "Evet" yanıtının ardından Erdoğan, "Söyleyim Bayburt'un vasf-ı halini/Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt/Bülbüller çekerler ah-u zarını/Seherde ötüşür kuşların Bayburt/Kahramanlar yurdu Bayburt otağı/Şehitler yurdudur Kop Dağı/Bizim elin vardır bahçesi bağı/İçinde salınsın sunalar Bayburt." dizelerini okudu.

Kendilerinin de Bayburt'u güzelleştirmek, daha bayındır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

- Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu, yeni eserler ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Sizlerle hem kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Milli savunmada; Bayburt Arpalı Kışlası'nın birinci etabını, içişlerinde; hükümet konakları, acil çağrı merkezi ve müze yapım işlerini, eğitimde; halk eğitim merkeziyle birlikte ilk, orta ve lise seviyesinde okulları ve spor salonlarını, yükseköğrenimde; Bayburt Üniversitemizin kampüs alanını resmen hizmete alıyoruz. İlaveten gençlik ve sporda; 1642 kapasiteli yüksek öğrenim yurdunun yanı sıra yüzme havuzlarını, sağlıkta; Bayburt, Aydıntepe, Demirözü hastanelerimizle beraber diğer sağlık hizmetlerini, tarım ve ormanda, 835 milyon yatırım bedeliyle şehrimizin gurur abidesi olacak Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. Bayburt Tarım İl Kampüsü yanında göletlerden taşkın koruma projelerine pek çok yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böylece yedi farklı alanda, her biri şehrimize değer katan ve katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eser, hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Bayburtluların ilgi ve alakasının sorumluluklarını da artırdığını belirten Erdoğan, Emniyetten Bayburt'ta meydanda 40 bin kişi olduğu bilgisini aldığını dile getirdi.

Erdoğan, Bayburt'un 31 Mart'ta oy oranının daha farklı olacağını, hedefin büyük olduğunu ifade ederek, alandakilere "Hedefi büyütmeye devam ediyor muyuz?" diye sordu.

"Başka bir şey demirem, ben seni çok sevirem" pankartını okuyan Erdoğan, "Ben de sizleri çok sevirem." dedi.

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birinin geride kaldığını belirten Erdoğan, milletin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci döneminde, 5 yıl daha ülkeye hizmet etme imkanına kavuştuklarını anımsattı.

Süratle kabineyi oluşturup, milletin taleplerini ve ülkenin sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Erdoğan, asgari ücretle çalışanlardan memurlara, çiftçilerden gençlere toplumun farklı kesimlerine yönelik birçok müjde verdiklerini söyledi.

Son olarak, dün emeklilerin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

- 2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten, refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Böylece SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerimize aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

"VATANDAŞIN LOKMASINA UZANAN KİRLİ ELLERE MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle ilgili düzenlemenin hayırlı uğurlu olması dileklerini ileterek, "Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşımızdan gelen şikayetleri dikkatle inceliyor. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor ve yapılacak." diye konuştu.

Hayat pahalılığı ile mücadelelerinin kararlı bir şekilde süreceğinin altını çizen Erdoğan, "Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız." dedi.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomide dengeleri tamamen altüst ettiğini, tedarik zincirlerinin kırılıp, fabrikaların aylarca kapalı kaldığını, üretimin birçok yerde durma noktasına geldiğini hatırlatan Erdoğan, özellikle sağlık alanında, gelişmiş ülkelerde bile çok ciddi sorunlar, kötü manzaralar yaşandığını anımsattı. Erdoğan, bu sürecin suhuletle atlatıldığını vurgulayarak, hiçbir insanı çaresiz, sahipsiz bırakmadıklarını söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTA DA ADİL VE DENGELİ BİR TUTUM TAKINDIK"

Salgın krizi bitti derken, Karadeniz'deki komşu iki ülke arasında savaşın patlak verdiğini belirten Erdoğan, "Enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada rekor seviyelere çıktı. Türkiye olarak, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da adil ve dengeli bir tutum takındık. Savaş lobisinin, ülkemizdeki muhalefeti de kullanarak, bizi ateşe atmasına izin vermedik. Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Rusya Federasyonu'yla münasebetlerimizin bozulmasına müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

- Sayın Putin'le yakın diyaloğumuzu zaten sürdürüyoruz. İnşallah Ağustos ayında da Sayın Putin ile bir araya geleceğiz. Diplomatik hamlelerimizle, hemen yanı başımızda 1,5 yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak, çevremizde yaşanan her hadisenin Türk ekonomisine yansımaları oluyor. Bu etkileri sadece bizler değil, Avrupa'dan Amerika'sına herkes hissediyor. Türkiye'nin bu ülkelerden farkı, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabii afetlerinden birine maruz kalmasıdır. 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin, ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz, 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkıyoruz, biz kalkacağız. Ve özellikle bu sahte muhalefetin oyunlarına da gelmeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler dahil, hemen hiç kimse böyle bir yükün altından rahatça kalkamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdiklerine işaret ederek, enkazları kısa sürede kaldırdıklarını, 120 bine yakın konteynerin kurulumunu tamamladıklarını ve 180 bin civarında deprem konutunun inşa sürecini başlattıklarını aktardı.

Şehirleri hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk bir sene içerisinde 319 bin konutu depremzedelerimize teslim edeceğiz. Toplamda ise 650 bin konut yapacağız. Depremin izlerini tamamen silinceye kadar, gece-gündüz demeden çalışacağız." dedi.

"DERTLERİMİZE BİRLİKTE ÇARE ÜRETECEK, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Depremin yaralarını milletçe sarmadan, huzura eremeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

- 14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken, biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Zorlukları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda, kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz, bir ve beraber olursak, Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye Yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi, bizlerin el ele, gönül gönüle vermesine bağlıdır, aynen burada olduğu gibi. Bayburt'un her zaman olduğu gibi yine örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum.

Erdoğan, Bayburt türküsünün "Bu dağda maral gezer/ Zülfünü tarar gezer. Dağ bizim maral bizim/ Eller burda ne gezer." sözlerini okudu ve "Evet, eller bizim derdi anlamaz. Sırf 'oy vermediler' diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin, ülkeye de millete de faydası olmaz." değerlendirmesinde bulundu.