Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini değerlendirdi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK VE BARIŞ ÇAĞRISI

Erdoğan, Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağlanan mutabakattan dolayı tebrik etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu ve atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek amacıyla teknik düzeyde görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti. Bu konuda gayretlerin devam edeceğini ifade etti.