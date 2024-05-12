Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye'ye ve güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Seçkin bir heyetle bu anlamlı toplantıyı tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Vereceğiniz katkılar için de sizlere şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bugün Anneler Günü. Öncelikle buradaki hanım kardeşlerimizle birlikte tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ediyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinde anneler mutlu huzurlu bir şekilde sevdikleriyle birlikte bu özel günü kutluyor, ancak Filistinli anneler İsrail'in katlettiği ciğerparelerinin beyaz kefenlerine sarılarak bugünü geçiriyor.

Buradan kaybettikleri evlatlarının acısıyla yürekleri yangın yerine dönmüş Filistinli, Suriyeli Türkistanlı annelere selamlarımızı gönderiyorum.

Başta muhterem annem olmak üzere rahmeti Rahman'a kavuşmuş tüm anneleri hayırla yad ediyor, mekanları inşallah cennet olsun diyor yine bu vesileyle dün Afganistan'ın vilayetinde meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Afgan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şunu bilmenizi isterim böyle bir zamanda İslam coğrafyasının siz değerli temsilcilerinin bir araya gelmesi Filistinli kardeşlerimize ve tüm mazlumlara cesaret aşılayacaktır.

Buradaki mevcudiyetiniz de sizler sadece insanlık ve kardeşlik görevinizi yerine getirmiyorsunuz, aynı zamanda sergilediğiniz onurlu duruşla Filistinli mazlumların yalnız olmadığını tüm insanlığa haykırıyorsunuz. Alacağınız kararların Müslümanlarla birlikte tüm dünya tarafından dikkatle takip edileceğine inanıyorum.

Siz kardeşlerimin nezdinde Gazze ve Filistin için kıyama kalkan tüm alimlerimize İslam bilginlerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı’nın başarılı geçmesini Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"İNSANLIK TARİHİNİN EN VAHŞİ KATLİAMLARINDAN BİRİ YAŞANIYOR"

Kıymetli kardeşlerim Gazze’de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. Kuruluşundan beri sürekli işgal zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 15.000 çocuk acımasızca katledildi, çoğu kadın ve sivil 35.000 Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 80 bin kişi yaralandı, yaklaşık 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanya’sında gördüğümüz imha kampına dönüştü.