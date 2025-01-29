Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacak mısınız" sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM'de "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacak mısınız" sorusu soruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacak mısınız" sorusu
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de bir gazetecinin "Turizm Bakanını görevden alacak mısınız?"  sorusunu yanıtsız bıraktı. Erdoğan'ın soruyu yanıtsız bırakması kameralara böyle yansıdı.

"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAYACAK"

Erdoğan, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliğiyle ilgili hazırladığı raporun aralık ayında sümen altı edildiğini belirterek, “Belediye Başkanı bu skandalı ‘İtfaiye müdürü korkmuştur’ diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. “Kim sorumluysa yargı önünde hesap verecek. Devletimizin pençesi, hukuku ihlal eden herkesin yakasında olacak” diye ekledi.

cumhurbaşkanı erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar
Bogdanov, görüşmeleri değerlendirdi
Barış Pınarı’nda 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu
ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı