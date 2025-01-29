Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacak mısınız" sorusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi için başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de bir gazetecinin "Turizm Bakanını görevden alacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Erdoğan'ın soruyu yanıtsız bırakması kameralara böyle yansıdı.

"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAYACAK"

Erdoğan, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliğiyle ilgili hazırladığı raporun aralık ayında sümen altı edildiğini belirterek, “Belediye Başkanı bu skandalı ‘İtfaiye müdürü korkmuştur’ diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. “Kim sorumluysa yargı önünde hesap verecek. Devletimizin pençesi, hukuku ihlal eden herkesin yakasında olacak” diye ekledi.