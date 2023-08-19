Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor! Budapeşte'de NATO gündemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macaristan'a gidiyor. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la kritik bölgesel gelişmeleri değerlendirecek. Cumhurbaşkanı'nın Macaristan Milli Günü etkinliğine de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor! Budapeşte'de NATO gündemi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macaristan'ı günübirlik ziyaret edecek.

Soros Vakfının faaliyetlerine karşı Macaristan'da önemli bir mücadeleye imza atan Başbakan Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte'de ağırlayacak.

İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemdeki gelişmelerle beraber stratejik bir ortaklık mevzisine yerleşmişti. Bu kapsamda yapılacak görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında yapılacak ekonomik ve kültürel iş birlikleri de Erdoğan ve Orban görüşmesinde masaya yatırılacak.

BUDAPEŞTE'DE NATO GÜNDEMİ

NATO'nun Kuzey ve Doğu Avrupa'daki genişleme stratejisi iki ülke için de önemli. İki lider NATO ve AB gündemine de mercek tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerin yanı sıra Macaristan Milli Günü etkinliğine katılması da bekleniyor.

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