Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda bir araya geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Bahçeli ile bu yıl içerisinde 9 defa görüştü. İki lider, en son 13 Temmuz’da Beştepe’de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Resim : 2

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