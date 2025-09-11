Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 2 Belediye Başkanı AK Parti’de

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda saat 14.00’te başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Yayınlanma:

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Edirne'de dehşet gecesi: Yemeklerine siyanür kattı, ailesine saldırdıEdirne'de dehşet gecesi: Yemeklerine siyanür kattı, ailesine saldırdıYurt
Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!Gündem
ak parti cumhurbaşkanı erdoğan
Günün Manşetleri
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?