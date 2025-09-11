Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 2 Belediye Başkanı AK Parti’de

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."