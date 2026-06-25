Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı!

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, önemli katılım törenlerine sahne oldu. Yerel yönetim düzeyindeki yeni katılımların ilan edildiği törenle birlikte 3 belediye başkanı resmen AK Parti'ye katıldı [cite: Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan resmen AK Parti'ye katıldı., Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında düzenlenen törende, yerel yönetim düzeyindeki yeni katılımlar ilan edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde üç belediye başkanının parti rozetlerini takarak katılımı resmileştirdi [cite: AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, önemli katılım törenlerine sahne oldu., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde üç belediye başkanının parti rozetlerini takarak katılımı resmileştirdi.

Partiye katılan belediye başkanları şunlardır:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan resmen AK Parti'ye katıldı.

CHP'DE İSTİFA DALGASI SÜRÜYOR

Haber kaynağında yer alan bilgilere göre, CHP'li belediye başkanlarındaki istifa dalgası sürüyor. Son süreçte CHP'den istifa eden belediye başkanlarının AK Parti saflarına geçişi devam ediyor.

Daha önce de Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasını duyurmasının ardından AK Parti'ye katılmış ve Koç'a parti rozetini yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

ÖZCAN DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Katılım sağlayan isimlerden Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın istifası ise dün gerçekleşti. Edirne CHP il yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirerek istifasını sunduğu" belirtilmişti. İstifanın hemen ardından Özcan da bugün düzenlenen toplantıyla AK Parti saflarına dahil oldu.