Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bir Araya Gelecek

Türkiye yerel seçime gidiyor. Millet İttifakı'nın dağılması sonrası gözler Cumhur İttifakı'na çevrildi. Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni, AK Parti ve MHP kurultay takvimlerini açıklayarak yerel seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Yerel seçim takviminin işlediği şu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşecek. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak.