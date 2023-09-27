Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bir Araya Gelecek

Türkiye yerel seçime gidiyor. Millet İttifakı'nın dağılması sonrası gözler Cumhur İttifakı'na çevrildi. Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni, AK Parti ve MHP kurultay takvimlerini açıklayarak yerel seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Yerel seçim takviminin işlediği şu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşecek. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Mesajı!Gündem

Kaynak: TRT Haber

# recep tayyip erdoğan # devlet bahçeli # ak parti # mhp # cumhur ittifakı
Çok Okunanlar
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Benzin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatları ne kadar?
Öne Çıkanlar 👎🇹🇷 FOX TV’nin Skandal Dizisi: Hudutsuz Sevda’nın Hudutsuz KADIN Nefreti! 👎🇹🇷 FOX TV’nin Skandal Dizisi: Hudutsuz Sevda’nın Hudutsuz KADIN Nefreti! Servet Değerinde Mantar! Servet Değerinde Mantar!