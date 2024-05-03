Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi

AK Parti ile CHP arasında liderler düzeyinde 8 yıllın ardından gelen görüşme sonrası taraflar ilk kez kameralar karşısında değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşme için yeni süreç vurgusu yaptı.

"Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan görüşmesinin neticelerinin önümüzdeki süreçte görüleceğini söyledi.

"Toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye’de de ana muhalefet ile iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleri ile konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz."

İki liderin yaptığı açıklamaların yanı sıra zirveye dair de ayrıntılar ortaya çıktı. Dış politika konusunda partisinin görüşlerini ve bakış açısını dile getiren Özel, bu alanda birlikte çalışabileceklerini iletti. Bu arada CHP’nin daha önce NATO oylamaları ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreçleri gibi konularda hükümete desteğini esirgemediği biliniyor.

Görüşmede ele alınan başlıklardan biri de yeni Anayasa oldı. Erdoğan, Türkiye’nin sivil bir anayasa ihtiyacı olduğunu savundu. Özel ise Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına gönderme yaptı. “Önce mevcut anayasayı uygulayın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Özel görüşmesi, CHP içerisindeki liderlik tartışmalarını da gündeme getirdi. Erdoğan’ın Özel’i, Ak Parti Genel Merkezi’nde ağırlaması Ekrem İmamoğlu’na karşı bir mesaj olduğu belirtildi.