Erdoğan'dan zafer konuşması: "85 milyonun tamamı kazanmıştır"

Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tur için sandık başına gitti. Türk Milleri, 13. Cumhurbaşkanını seçti. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, beş yıl daha görevine devam edecek.

Seçim sonuçlarını Kısıklı'daki konutunda takip eden Erdoğan, ilk zafer konuşmasını da orada yaptı. "Kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.

Sonuçlar netleşmeye başlayınca, Erdoğan balkon konuşmasını yapmak için Ankara'ya hareket etti. Beştepe'de 320 bin kişiye seslenen Erdoğan, milli hedefler etrafında bütünleşme zamanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığına Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ve dev Türk bayrağı asıldı.

Erdoğan Kandil ve HDP ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi.

Güven ve istikrar mesajları da veren Erdoğan, üretim ekonomisi vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin kararlı devam edeceğini de kaydetti.

LGBT karşıtı açıklamalarını yineleyen Erdoğan, "Bizde aile kutsaldır" dedi.