Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV'de katıldığı ortak yayında rahatsızlanınca yayına ara verilmişti. Kameralar Erdoğan’ı göstermeden program kesilirken Erdoğan'dan rahatsızlığıyla ilgili açıklama geldi. Peki Erdoğan'ın hastalığı ne? Erdoğan mitinglere katılabilecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.
Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken birden rahatsızlandı.
O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.
Program 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlarken Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.