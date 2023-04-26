Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV'de katıldığı ortak yayında rahatsızlanınca yayına ara verilmişti. Kameralar Erdoğan’ı göstermeden program kesilirken Erdoğan'dan rahatsızlığıyla ilgili açıklama geldi. Peki Erdoğan'ın hastalığı ne? Erdoğan mitinglere katılabilecek mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne? - Resim: 1 1 6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne? - Resim: 2 2 6

Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken birden rahatsızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne? - Resim: 3 3 6

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne? - Resim: 4 4 6

Program 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlarken Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.