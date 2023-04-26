Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalık açıklaması: O illerdeki mitinglere katılamayacak! Erdoğan'ın hastalığı ne?

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.