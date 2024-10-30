Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.

ERDOĞAN DAVALARI GERİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.

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