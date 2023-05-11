Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: "Ne oldu da acaba çekildi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Hüseyingazi Mahallesi'nde düzenlenen Mamak-Altındağ mitinginde konuşma yaptı. Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum.