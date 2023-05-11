Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: "Ne oldu da acaba çekildi?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Hüseyingazi Mahallesi'nde düzenlenen Mamak-Altındağ mitinginde konuşma yaptı. Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum.
Kaynak: Anadolu AjansıBaşsavcılıktan Muharrem İnce açıklaması Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi Batı basınının gözbebeği Kılıçdaroğlu Nimet Özdemir kimdir?