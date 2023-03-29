Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz
- Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz.
- İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız.
- (Kentsel dönüşüm) Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz.

Ayrıntılar geliyor...

Hüda Par'dan skandal açıklama Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası açıklama Kılıçdaroğlu ve Flake görüştü "Altılı Masa alet olmayı, Cumhur İttifakı boyun eğmeyi seçti"
Çok Okunanlar
1 İzmir'de deprem
2 Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman?
3 Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman?
4 Malatya'da deprem
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!