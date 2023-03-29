Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz
- Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz.
- İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız.
- (Kentsel dönüşüm) Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz.
Ayrıntılar geliyor...