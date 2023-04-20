Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan-ı şerifi daha geride bıraktıklarını anımsatan Erdoğan, Allah'tan kendilerini sağlıkla afiyetle ve sevdikleriyle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdettiğini belirtti.

Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdikleri canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladıklarını, buruk geçirdiklerini anlatan Erdoğan, deprem ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam inancına göre, depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenlerin hükmen şehit sayıldığını aktararak, depremde hayatını kaybedenlerin de ahirette aziz şehitlerle beraber haşrolacaklarına inandıklarını ifade etti.

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

- Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.

"DEPREMZEDELERİ BİR AN ÖNCE YUVALARINA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramdan sonra deprem illeri dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inandıklarını belirterek, kayıplar geri getirilemese de depremzedeleri bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planladıklarını dile getiren Erdoğan, bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı: