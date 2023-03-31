Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun

- Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.

- Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

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