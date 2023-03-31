Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun
- Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.
- Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

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