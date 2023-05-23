Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sinan Oğan'ın desteğiyle ilgili konuşan Erdoğan, süreçle bilgi verdi.



Erdoğan, Oğan ile yaptıkları görüşmede bir pazarlık olmadığını vurguladı.



Erdoğan, sığınmacıların geri dönüşüne dair bir planlama yapıldığını ifade etti.



Türkiye'de 10 milyon sığınmacı olduğunu iddia eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan bilgi paylaştığını da belirtti Erdoğan.



Erdoğan, CHP'nin seçim gecesi 'öndeyiz' açıklamasına da tepkiliydi.



Erdoğan, depremzedelere nefret söyleminin ana sorumlusunun da Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.







