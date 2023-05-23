Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Sinan Oğan'ın desteğiyle ilgili "Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı" dedi. Sığınmacıların geri dönüşüne dair bir planlama yapıldığını ifade etti.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sinan Oğan'ın desteğiyle ilgili konuşan Erdoğan, süreçle bilgi verdi.

Erdoğan, Oğan ile yaptıkları görüşmede bir pazarlık olmadığını vurguladı.

Erdoğan, sığınmacıların geri dönüşüne dair bir planlama yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de 10 milyon sığınmacı olduğunu iddia eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan bilgi paylaştığını da belirtti Erdoğan.

Erdoğan, CHP'nin seçim gecesi 'öndeyiz' açıklamasına da tepkiliydi.

Erdoğan, depremzedelere nefret söyleminin ana sorumlusunun da Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.



# Sinan oğan # erdoğan # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Bakan Soylu'dan terör çıkışı Bakan Soylu'dan terör çıkışı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "15 seçim, 15 mağlubiyet..." Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "15 seçim, 15 mağlubiyet..."
"Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız" "Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız"
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan açıklaması Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan açıklaması
Özdağ ve Kurtulmuş görüştü Özdağ ve Kurtulmuş görüştü
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan tepki Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan tepki
Sinan Oğan'dan Erdoğan kararı Sinan Oğan'dan Erdoğan kararı
Perinçek gençlerle buluştu Perinçek gençlerle buluştu
Gelecek Partisi'nde 11 kurucu üye istifa etti Gelecek Partisi'nde 11 kurucu üye istifa etti
Akar'ı duygulandıran Erdoğan - İzzetbegoviç hikayesi Akar'ı duygulandıran Erdoğan - İzzetbegoviç hikayesi
"Rus piyasasını çok ürküttü" "Rus piyasasını çok ürküttü"
Soylu, Kaftancıoğlu'nun o planını ifşa etti Soylu, Kaftancıoğlu'nun o planını ifşa etti
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?
2 2008, 2009, 2010 sigorta girişliler dikkat!
3 İşsizlere ve ev hanımlarına destek!
4 Gizemli ötegezegene en yakın bakışı gerçekleştirdi
5 HAARP nedir? Deprem yaratabilir mi?