Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne hangi liderler katıldı? İşte törene katılan ülke liderleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törene çok sayıda devlet başkanı, başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenine hangi liderler katıldı? İşte törene katılan ülke liderlerleri...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" düzenlendi. Törene, çok sayıda devlet başkanı ve başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne hangi liderler katıldı? İşte törene katılan ülke liderleri...
AZERBAYCAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.
KKTC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
RUSYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin de katıldı.