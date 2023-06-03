Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" düzenlendi. Törene, çok sayıda devlet başkanı ve başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne hangi liderler katıldı? İşte törene katılan ülke liderleri...