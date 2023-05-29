Cumhurbaşkanı Seçimi'nde İstanbul'da ilçe ilçe oy sayıları belli oldu! Hangi ilçede hangi aday daha çok oy aldı?

İSTANBUL'DA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda İstanbul'da 9 milyon 984 bin 159 kişi oy kullandı. Kentte 1 milyon 391 bin 457 seçmen ise oy kullanmadı. 9 milyon 984 bin 159 oydan 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

İstanbul'da geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı.