Cumhurbaşkanı Seçimi'nde İstanbul'da ilçe ilçe oy sayıları belli oldu! Hangi ilçede hangi aday daha çok oy aldı?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda İstanbul'daki oy dağılımı belli oldu. Megakentte Erdoğan 4 milyon 768 bin 658 oy alırken, Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194 oy aldı. İlçelerdeki oy dağılımı da netleşti. İşte İstanbul'daki ilçelerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayıları...
14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı adayları yeterli oy sayısına ulaşamamış ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, en çok oy alan iki aday arasında gerçekleşecek olan 2. tura kaldığını açılamıştı.
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda yurt genelinde oyların yüzde 52,18'ini alan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda İstanbul'daki oy dağılımı da belli oldu. İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti. İstanbul İl Seçim Kurulunca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.
İSTANBUL'DA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda İstanbul'da 9 milyon 984 bin 159 kişi oy kullandı. Kentte 1 milyon 391 bin 457 seçmen ise oy kullanmadı. 9 milyon 984 bin 159 oydan 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.
İstanbul'da geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı.