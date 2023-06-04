Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kimler var? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanları kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, demokrasisinin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamladığını belirterek, Türkiye tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.