Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi faaliyetlerini sonlandırdı

Ahmet Davutoğlu, mevcut siyasi sistemin çıkmaza girdiğini belirterek parti siyasetinden çekildiğini ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi faaliyetlerini sonlandırdı
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Siyaset sahnesinden çekilme yönündeki adımını duyuran Ahmet Davutoğlu, "Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

SİYASİ İKLİME VE PARTİ SİSTEMİNE TEPKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden alınan bu kararın detaylarını paylaşan Davutoğlu, sürecin arka planında yatan sebeplere açıklık getirdi. Partinin yetkili kurullarıyla ve yol arkadaşlarıyla bir dizi istişare süreci yürütüldüğünü kaydeden Davutoğlu, mevcut yapının bir çıkmaza girdiğini belirtti.

Alınan kapatma kararının bir teslimiyet veya siyaseti tamamen bırakma anlamına gelmediğinin altı çizildi. Siyasetin yeniden düşünülmesi gerektiğine yönelik bir çağrı yapan Davutoğlu, liyakat, hukuk, üretim ve sosyal adalet temelinde yepyeni bir Türkiye vizyonu tanımladı.

Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada, genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil; Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yarının Türkiye'si; düşünce özgürlüğünün, liyakatin, hukukun, üretimin, sosyal adaletin, eşit vatandaşlığın, kurumsal etkinliğin, toplumsal barışın, özgün düşüncenin ve stratejik aklın Türkiye'si olmalıdır. Bizim mücadelemiz, herhangi bir makamla başlamadığı gibi herhangi bir parti tüzel kişiliğiyle de sona ermeyecektir"

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