Davutoğlu'ndan Bahçeliye destek

Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Anayasasının tümünün yeniden yazılmasını doğru görürüm. Özgüvenle benimsenen şeylerin illa bir koruma altına alınması gerekir mi?' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan Bahçeliye destek
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu. "Sizin ilk dört maddeye bakışınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, "Çok açık söylüyorum. 12 Eylül anayasasının tümünün yeniden yazılmasını doğru görürüm. Ankara'nın başkent olması, cumhuriyet olması, cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili sorun yok. Ama özgüvenle benimsenen şeylerin illa bir koruma altına alınması gerekir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu." sözleriyle ilk dört maddeyi hedef aldı.

BAHÇELİ'YE DESTEK

Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililere el uzatması ve Öcalan'a çağrılarıyla başlayan "açılım" gündemine de destek veren Davutoğlu, "DEM’le tokalaşması, bir hafta sonra yaptığı konuşma, çok iyi bir konuşma. Aynı adımı başka bir siyasi atsa, Bahçeli kadar önemli olmayabilir." dedi. Öte yandan Davutoğlu, "Kürtlerin sorunlarını Türkler konuşmaya ve dile getirmeye başladıklarında sorun çözülmeye başlar. Kürtlerin sorunlarını Kürtlere bırakmamak lazım. Türklerin gerektiğinde bunu dile getirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY BENİM OLSUN DERSENİZ İLERLEME ZOR'

"DEVA ile birleşme olasılığı rafa kalktı mı? Açıkça sorayım. Cumhurbaşkanı adaylığınızın ilanını şart koştuğunuz için sürecin tıkandığı iddia ediliyor." sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

En başından bu yana her türlü uzlaşıyı gösterdik. Her şey benim olsun, genel başkan da bizden olsun, partinin ismi de bizim olsun derseniz ilerleme kaydetmek zor olur. Şu anda kapılar kapanmış değil. Sadece DEVA ile ilgili değil. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ile de görüşüyoruz. Ama bu konuda herkesin fedakarlık yapması gerek. Fedakarlığı bir taraftan bekleyip sonra da o tarafı suçlamak doğru değil.

'DEVA ŞİMDİ GRUP KURALIM DİYOR'

Ülke menfaati için, AK Parti parçalanmasın, dağılmasın diye elinde olan başbakanlığı bırakmış birisinin muhayyel bir Cumhurbaşkanlığı üzerinden engel olduğunu kimse düşünmemeli. Ama iki parti birleşecekse -mesele kişilerin bir araya gelmesinden çok bu partinin tabanlarının kurumlarının birleşmesiyse- hem genel başkan bizden olsun hem de birleşme bizim partide olsun dediğiniz zaman, engelleyen şey odur. Ben alternatif çözüm yolu gösterdim, kamuoyuna ilan ettim. Bizim tekliflerimiz her zaman masada. DEVA şimdi bir grup kuralım diyor. Bizim bir grubumuz var. Saadet Partisi'yle bir mutabakata varmadan başka bir grup görüşmesi yapmayız kimseyle.

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