Davutoğlu'nun gündemi yine Doğu Perinçek: "Perinçek, Cumhur İttifakında olmamasına rağmen ülkeyi yönetiyor"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun gündeminde yine Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek var. Davutoğlu “AK Parti'den tasfiye edildik, yerimize Avrasyacılar geldi” diyen Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nda olmamasına rağmen Perinçek’in ülkeyi yönettiğini söyledi.
Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de katıldığı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda olmamasına rağmen Doğu Perinçek’in ülkeyi yönettiğini söyledi Davutoğlu:
- Yeni dönemde Bahçeli’nin konumu ne olacak? Perinçek’in konumu ne olacak? Destici’nin konumu ne olacak? Bunlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar mı? Açıklasınlar.
- Çok akıllı Bahçeli… Bugün devlette bir yere birini atamak isteyen birisi bakana gitmez Bahçeli’ye gider. Süleyman Soylu bakanlığını Bahçeli sebebiyle devam ettiriyor. O kadar konforu var ki Bahçeli’nin. Aynı konfor Perinçek’e de ait. Diyor ki ‘Biz yönetiyoruz’ devleti. Haklı. Beştepe’de Perinçek ekolünden kritik yerlerde adamlar var. Yani otokratik, dogmacı, maoist ekolden adamlar Beştepe’de. Görünüşte Erdoğan. Peki Perinçek’in rolü ne? O zaman Erdoğan’a düşen görev şu. Arkadaş sen yetki mi kullanacaksın, o zaman gel sorumluluğu da üstlen. Perinçek’e, ‘Sen devleti mi yönetiyorsun, gel burada beraber yönetelim.’ Bakın bizde öyle bir durum yok. Biz şeffafız.”
“BİZ TASVİYE EDİLDİK, BAHÇELİ VE PERİNÇEK SAHNEYE ÇIKTI”
Ahmet Davutoğlu, TV24’e verdiği mülakatta da yine Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i hedef aldı. “AK Parti'den tasfiye edildik, Bahçeli ve Perinçek sahneye çıktı” dedi:
- AK Parti’nin demokratik niteliğini koruyan isimler tasfiye edildi. AK Parti’yi 90’lı yılların mantığına götürecek olan Bahçeli ve Perinçek sahneye çıktı. Bizim yerimize Erdoğan, Bahçeli’yi ortak seçti, Perinçek’i ortak seçti. Bugün Beştepe’nin en etkili bazı danışmanları 70’li, 80’li yılların dogmatik Maoist, ulusalcı isimleri. Biliyorsunuz AK Parti Genel Merkezi’nin şu an Türk siyasetinde bir etkisi yok. Güç Beştepe’de. Tabiri caiz ise 90’lı yılların aktörleri önce AK Parti’yi istila etti sonra da devleti.