Davutoğlu'nun gündemi yine Doğu Perinçek: "Perinçek, Cumhur İttifakında olmamasına rağmen ülkeyi yönetiyor"

Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de katıldığı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda olmamasına rağmen Doğu Perinçek’in ülkeyi yönettiğini söyledi Davutoğlu:





- Yeni dönemde Bahçeli’nin konumu ne olacak? Perinçek’in konumu ne olacak? Destici’nin konumu ne olacak? Bunlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar mı? Açıklasınlar.

- Çok akıllı Bahçeli… Bugün devlette bir yere birini atamak isteyen birisi bakana gitmez Bahçeli’ye gider. Süleyman Soylu bakanlığını Bahçeli sebebiyle devam ettiriyor. O kadar konforu var ki Bahçeli’nin. Aynı konfor Perinçek’e de ait. Diyor ki ‘Biz yönetiyoruz’ devleti. Haklı. Beştepe’de Perinçek ekolünden kritik yerlerde adamlar var. Yani otokratik, dogmacı, maoist ekolden adamlar Beştepe’de. Görünüşte Erdoğan. Peki Perinçek’in rolü ne? O zaman Erdoğan’a düşen görev şu. Arkadaş sen yetki mi kullanacaksın, o zaman gel sorumluluğu da üstlen. Perinçek’e, ‘Sen devleti mi yönetiyorsun, gel burada beraber yönetelim.’ Bakın bizde öyle bir durum yok. Biz şeffafız.”

“BİZ TASVİYE EDİLDİK, BAHÇELİ VE PERİNÇEK SAHNEYE ÇIKTI”

Ahmet Davutoğlu, TV24’e verdiği mülakatta da yine Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i hedef aldı. “AK Parti'den tasfiye edildik, Bahçeli ve Perinçek sahneye çıktı” dedi: