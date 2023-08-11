Değişim kanadının adayı Özgür Özel mi? CHP'de değişim tartışmaları sürüyor!

CHP içinde değişim hareketinin başına çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzünü yerel seçimlere dönerken, tartışmalar da büyüyor.

Bu kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel ismi kulislerde konuşuluyor.

Özel'in daha önce genel başkanlığa da hazır olduğunu söylediği açıklamalar üzerine CHP kulisleri hareketlendi. CHP içinde Özel'in değişimin adayı olacağı belirtiliyor. Ancak Özel'in genel başkanlığa adaylık koyma hedefi varsa grup başkanlığından istifa etmesi gerektiği konuşuluyor.

Özgür Özel'in ise il ilçe kurultayları bitmeden adaylık ilan etmeyeceği dile getiriliyor. Özel'in delegasyon yapısına göre adım atacağı belirtiliyor. Çünkü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimin delege olarak çoğunlukta olması Özel'in adaylık yarışını zora sokacak.

Bu nedenle de Özel'in büyük kurultay öncesi il ve ilçelerin kurultaylarının tamamlanmasını bekleyeceği belirtiliyor.