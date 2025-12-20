DEM Parti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti

Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı; iki parti heyeti Meclis çatısı altında bir araya geldi.

DEM Parti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kurmayları, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu'na ziyaret düzenledi.

AK Parti heyeti, DEM Parti temsilcilerini görüşmenin yapılacağı salonun kapısında karşıladı. Heyette AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.

Ziyareti gerçekleştiren DEM Parti heyetini ise partinin tecrübeli isimleri oluşturdu. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelmek üzere heyetteki yerini aldı.

DEM Parti AKP
