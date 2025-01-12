DEM Parti heyeti cezaevi yollarında

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesini anlatmak için Selahattin Demirtaş’ın ardından bu kez eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti.



PKK'nın Meclisteki uzantıları, Kocaeli Kandıra cezaevinde Yüksekdağ'la 1.5 saat görüşme yaptı. Çıkışta heyet adına açıklama yapan DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, süreç, barış ve samimiyet kelimelerini ağzından düşürmedi. Bölücü açılıma karşı çıkanları ise toksik bir dil kullanmakla yaftaladı.



Açık ve şeffaf bir süreç yürütüldüğünü savunan DEM Partili Önder, sürecin iki anahtarı olduğunu ileri sürdü. “Birisi ciddiyet diğeri samimiyet” diyen Önder “herkesten bunu asgari anlamda beklemek hakkımız” dedi. Önder’in ciddiyet ve samimiyet sözlerinin hükümet yetkililerine bir mesaj olduğu düşünülüyor.