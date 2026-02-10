DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek: Görüşmenin saati belli oldu

Son dakika.. DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk görüşme 10 Nisan 2025’te yapıldı. Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Beştepe’de yapılan ilk doğrudan temas olarak öne çıktı. Heyet, Erdoğan’a sürecin geldiği aşamayla ilgili değerlendirme ve önerilerini iletti.

İkinci buluşma 7 Temmuz 2025’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve taraflar sürecin ilerlemesi ve bundan sonraki aşamada nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da toplantıda yer aldı.

Üçüncü görüşme 30 Ekim 2025’te yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Bu görüşmede de konuşulan başlıklar arasında “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında gelinen nokta, sahadaki yansımalar ve sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine yönelik atılacak adımlar yer aldı. Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olunduğu” ifade edildi.