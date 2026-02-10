DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek: Görüşmenin saati belli oldu

DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek: Görüşmenin saati belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika.. DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk görüşme 10 Nisan 2025’te yapıldı. Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Beştepe’de yapılan ilk doğrudan temas olarak öne çıktı. Heyet, Erdoğan’a sürecin geldiği aşamayla ilgili değerlendirme ve önerilerini iletti.

İkinci buluşma 7 Temmuz 2025’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve taraflar sürecin ilerlemesi ve bundan sonraki aşamada nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da toplantıda yer aldı.

Üçüncü görüşme 30 Ekim 2025’te yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Bu görüşmede de konuşulan başlıklar arasında “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında gelinen nokta, sahadaki yansımalar ve sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine yönelik atılacak adımlar yer aldı. Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olunduğu” ifade edildi.

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi: Savcılık suç vasfını değiştirdiAyşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi: Savcılık suç vasfını değiştirdiGündem
Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi rafa kaldırıldı: Savcılık soruşturması takip edilecekMesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi rafa kaldırıldı: Savcılık soruşturması takip edilecekSiyaset
cumhurbaşkanı erdoğan DEM Parti
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı
En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı