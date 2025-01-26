DEM Parti özerklik istedi

Türkiye’de bölünme faaliyetleri yürüten örgütlerden bu sefer de "Suriye bölünsün" çağrısı geldi. PKK’nın meclis yapılanması DEM Parti’nin öncülük ettiği örgütler Suriye’deki PKK/YPG işgalindeki bölgelerin tanınması çağrısında bulundu.



DEM Partinin Doğu ve Güneydoğu’daki yerel örgütlenmesi olan Demokratik Bölgeler Partisi ve çeşitli sivil toplum örgütleri sözde “Rojavaya statü" başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. Ortak basın açıklaması yapan örgütlerin temsilcileri tek tek konuştu. Bölücü mesajlar havada uçuştu.





DBP eş başkanı Keskin Bayındır, Suriye’ye özerk yönetimin uygun olduğunu savundu “Tek din tel dil artık geçerli değil” ifadelerini kullandı. Sözde Rojava modelinin sadece Suriye’de değil bütün bölge ülkelerinde uygulanması gerektiğini ileri sürdü.



Diyarbakır’da düzenlenen toplantının Türkçe ortak metnini DBP (debepe) sözcüsü Berivan Helen okudu. Uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

