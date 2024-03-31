DEM Parti'den asker ve polise hakaret!

Şırnak'ta kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü seçim gündemine oturdu. Oy kullanmak için sandık başına giden güvenlik güçleri DEM Partilileri rahatsız etti.

Duruma tepki gösteren DEM Parti seçmenleri, hakaret etmeye başladı.

“Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde sözlü saldırıda bulunanlar, taşkınlık çıkararak bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE "GASPÇI" DEDİLER

Ağrı'da DEM Parti Belediyesi başkan adayı Hazal Aras, okullara oy kullanmaya gelen asker ve polislere tepki gösterdi. Aras, Sırrı Sakık ile birlikte sınıflara girerek oy kullanan askerlere "gaspçı" dedi.

KARS'TA DA KIŞKIRTMAYI DENEDİLER

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars'a getirilen binlerce sayıda taşıma seçmenin getirilmesine ve askerlerin toplu oy kullanmasına tepki gösterdi: "Kars halkının iradesi gasp edilmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Güvenlik ekipler seçime gölge düşürülmesine izin vermedi. Güvenlik güçleri harekete geçerek, yaşadıkları bölgede oy kullanan askerlere saldıran şüphelileri tespit etti.

Polise mukavemet gösteren saldırganlar, tek tek gözaltına alındı.

VATAN PARTİSİ GENEL SEKRETERİ ÖZGÜR BURSALI'DAN GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ GELDİ!

Sosyal medyada yer alan görüntülere ilişki Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya hesabından:

"DEM-PKK kışkırtmasıyla, kahraman güvenlik güçlerimiz oy kullanırken hedef alınıyor, hakaretler ediliyor. Kimse Askerimizin, Polisimizin kılına dokunamaz, onlara hakaret etmez, edemez. Bunu tertipleyenler de bir avuç örgüt üyesidir.

İnsanlarımızı silahlarının gölgesinde yıllarca terör örgütüne oy vermeye zorlayanlar, çocuklarımızı dağa kaçıranlar, irade gaspından söz edemez.

Her vatandaşımız, görev yerlerinde olan güvenlik güçlerimiz de dahil, ikamet ettiği yerde oy kullanma hakkına sahiptir.

Şırnak'ta, Ağrı'da, Mardin'de bu manzaraların ve kışkırtmaların önü derhal alınmalıdır." açıklamasında bulundu.