DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kritik görüşmede, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren zirvede, "milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu" çerçevesinde bugüne kadar yaşanan süreç ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

ÖZEL'DEN LEYLA ZANA AÇIKLAMASI

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Leyla Zana'ya yönelik son dönemde gelişen olaylara değindi. Özel, yaşananları kınadığını belirterek şunları söyledi: "Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri, ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerde bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde, Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden, stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim"

Komisyon çalışmalarına ilişkin teknik detayları da paylaşan Özel, saat 16.00'da beş kişilik heyetin toplanacağını ve CHP'yi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in temsil edeceğini duyurdu. Özel, sürecin hedefine ilişkin şu vizyonu çizdi: "Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye hedefini, hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de, hem Suriye'de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye'ye, hem Suriye'ye, hem Türklere, hem Kürtlere, hem de bütün Orta Doğu'ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum."

"YAPICI ROLÜ ÖNEMSİYORUZ''

Zirvenin ardından DEM Parti cephesinden de olumlu mesajlar verildi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, CHP'nin duruşuna dikkat çekerek, "Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemli çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihi bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum" dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise sürecin zorluğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Farklı yaklaşımlar, karşılıklı eleştiriler süreç içinde ortaya çıkabilir. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı birbirimizle paylaştık ama bir konuda da mutabıkız. Süreç müzakereyle, diyalogla karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemdedir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor."